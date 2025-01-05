Кейт і Вільям випустили сторіз через трагічну загибель пасинка колишньої няні принців

Тіггі Легг-Бурк була нянею принца Вільяма та принца Гаррі в період від 1993 до 1999 рік. Днями стало відомо, що її пасинок Едвард Петтіфер, який був громадянином Великої Британії, трагічно загинув унаслідок теракту у Новому Орлеані напередодні Нового року.

31-річний чоловік став одним із 14 осіб, які загинули в результаті акту тероризму. Передбачається, що Едвард перебував у місті Луїзіана з іншим британським громадянином, який не постраждав через інцидент, пише Hello!.

Відомо, що Його Величність король Чарльз зв'язався з сім'єю, щоби поділитися особистими співчуттями. Принца Уельського Вільям також поінформували і разом з принцесою Кейт вони вже випустили публічне повідомлення.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

"Кетрін і я були шоковані і засмучені трагічною смертю Еда Петтіфера. Наші думки та молитви з сім'єю та всіма тими невинними людьми, які постраждали від цього жахливого нападу", — написали Кейт і Вільям в Instagram сторіз.

59-річна Легг-Бурк вийшла заміж за батька Едварда, колишнього офіцера Колдстрімського гвардійського полку Чарльза Петтіфера, 1999 року. Вона працювала нянею у Вільяма та Гаррі невдовзі після розставання короля Чарльза та принцеси Діани у 1993–1999 роках.

Тіггі Легг-Бурк і принц Гаррі, 1997 рік / Фото: Getty Images

Сім'я Едварда опублікувала заяву після його смерті, в якій йшлося: "Уся сім'я спустошена трагічною новиною про смерть Еда в Новому Орлеані. Він був чудовим сином, братом, онуком, племінником та другом для багатьох".

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