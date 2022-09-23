Кейт і Вільям їдуть до Нью-Йорка: що відомо про майбутню поїздку

Ще до смерті королеви Єлизавети II її старший онук принц Вільям збирався летіти до США на церемонію вручення премії Earthshot Prize у Бостоні, співзасновником якої він є.

Спочатку планувалося, що принц Вільям полетить сам, але тепер стало відомо, що разом з ним полетить його дружина принцеса Уельська, Кетрін.

Премія Earthshot Prize спрямована на просування ефективних підходів до вирішення найнагальніших екологічних проблем у світі. Друга церемонія відбудеться у Бостоні, 2 грудня 2022 року.

А перша минула у жовтні 2021 року в Лондоні, її Вільям та Кейт також відвідували разом.

Кейт і Вільям на церемонії у Лондоні / Фото: Associated Press

Принц Вільям та принцеса Кейт востаннє були у США 2014 року під час їхнього візиту до Нью-Йорка. Їхній перший спільний візит до США відбувся невдовзі після королівського весілля 2011 року, коли вони вирушили до Лос-Анджелеса.

Принцу Вільяму довелося скасувати поїздку, яка мала відбутися цього місяця, через недавню смерть його бабусі, королеви Єлизавети II. Натомість принц Уельський з'явився у відеозверненні через два дні після похорону монархині.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

"Хоч це найсумніші обставини, які означають, що я не можу приєднатися до вас сьогодні особисто, я радий приєднатися до вас у форматі відео, коли ви зібралися в Нью-Йорку на саміт інновацій Earthshot Prize", - сказав принц Вільям. "У цей важкий час мене дуже втішають ваш незмінний ентузіазм, оптимізм і відданість премії Earthshot Prize і тому, чого ми намагаємося досягти. Захист навколишнього середовища був справою, близькою серцю моєї бабусі, і я знаю, що вона була б рада почути про цю подію і про підтримку, яку ви всі надаєте нашим фіналістам Earthshot, новому поколінню першопрохідців у сфері захисту навколишнього середовища принц Вільям. І Кетрін, і я дуже раді приїхати до Бостона в грудні, і ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з усіма вами найближчим часом", - сказав принц Вільям.

“Наша річкаhot decade must inspire action, creativity, і collaboration around the globe. Крім того, ми повинні сприяти перебудові до постійних рішень, є швидким і найбільш динамічною зміною світу, що вона знає.” @KensingtonRoyal for the #EarthshotInnovationSummit pic.twitter.com/3YKRlAlEoE — The Earthshot Prize (@EarthshotPrize) September 21, 2022

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