Кейт і Вільям з принцом Джорджем на Вемблі / Getty Images

Кейт і Вільям з сином Джорджем приїхали на Вемблі

Кейт і Вільям з сином Джорджем приїхали на Вемблі

Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали стадіон Вемблі, де відбувся футбольний матч.

Сьогодні ввечері Кейт і Вільям разом з 7-річним сином принцом Джорджем були зазнімковані фотографами на трибунах на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Принц Вільям, президент Футбольної асоціації, і герцогиня Кембриджська були присутні на матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020 року, між Англією та Німеччиною.

Кейт і Вільям з принцом Джорджем на Вемблі / Getty Images

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39-річна Кетрін була одягнена в яскраво-червоний твідовий жакет від Zara з золотими ґудзиками, а також в чорні штани з високою талією і поясом. На шиї у Кейт було кілька золотих підвісок, а у вухах — сережки з перлів від Simone Rocha. Волосся Кетрін розпустила і зробила легке укладання.

Кейт на Вемблі / Associated Press

Кейт на Вемблі / Associated Press

Принц Джордж, якому наступного місяця виповниться 8 років, був одягнений в костюм, сорочку і смугасту краватку. Його батько принц Вільям також був в костюмі, білій сорочці і краватці в смужку. На трибунах разом з Кембриджами був помічений футболіст Девід Бекхем і його син Ромео.

Кейт і Вільям з принцом Джорджем на Вемблі / Getty Images

Кейт і Вільям на Вемблі / Associated Press

Кейт і Вільям на Вемблі / Associated Press

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Герцогиня Кембриджська та принц Вільям в турі Шотландією (28 фото)

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