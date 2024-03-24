Кейт і Вільяма заскочили у гелікоптері: сім'я з дітьми вирушила до Норфолка

Саме там у їхньому маєтку Анмер-гол вони проведуть великодні канікули, перш ніж діти пари – принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї повернуться до школи, а принц Вільям – до королівських обов'язків.

Принцесу Кейт сфотографували у гелікоптері разом із чоловіком принцом Вільямом лише за кілька годин після того, як вона оголосила, що у неї діагностовано рак. Знімком поділилося видання Express.

Вони вирушили до свого заміського будинку Анмер-гол у Норфолку, де завжди проводять шкільні канікули дітей, у спокої та на самоті.

Анмер-гол, Норфолк / Фото: Getty Images

Вже відомо, що сім'я не буде присутня на великодній церковній службі у Віндзорі наступного тижня і натомість зосередиться на одужанні Кейт Міддлтон.

Представник Кенсінгтонського палацу заявив у п'ятницю: "Принцеса повернеться до своїх офіційних обов'язків, коли її медична бригада дозволить їй це зробити. Вона у гарному настрої та зосереджена на повному одужанні".

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Багато знаменитостей закликають дати Кейт спокій, а ті, хто поширював про неї теорії змови в соцмережах, пишуть пости та перепрошують.

Раніше до відео, яке шокувало публіку і яким поділилася Кейт, принцеса з дітьми була помічена у Віндзорі.

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