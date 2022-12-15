Кейт любить обійматися: подруга принцеси Уельської спростувала слова Меган Маркл про дружину принца Вільяма

У документальному фільмі Netflix "Меган і Гаррі" герцогиня Сассекська розповіла, що її здивувала перша зустріч із принцесою Уельською. Меган назвала її "холодною".

Цього тижня подруга принцеси Уельської розповіла журналу People, що королівська особа дуже ніжна.

"Кейт любить обійматися. Вона тепла та доброзичлива і вітає всіх міцними обіймами та поцілунками. Для неї природно бути такою", - сказала подруга принцеси.

Однак спогади Меган Маркл про першу зустріч з Кейт та Вільямом дещо різняться.

Принцеса Уельська та принц Едвард / Фото: Getty Images

"Коли прийшли принц Вільям і Кейт, і я вперше зустріла її, вони прийшли на вечерю. Пам'ятаю, я була в рваних джинсах і босоніж. І я її обняла під час привітання", - згадує Меган. "І я дуже швидко почала розуміти, що формальності зовні виконуються і всередині сім'ї", - сказала герцогиня про численні правила етикету, яким слідувала королівська родина.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Втім, можливо справа в тому, що Кейт не вважала Меган своєю подругою, адже це була їхня перша неофіційна зустріч?

Ми зібрали кілька кадрів, щоб показати, як принцеса Уельська обіймається. Ну, а висновки, робіть самі.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська та Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

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