Кейт Міддлтон носить сережки королеви-матері Єлизавети: який вигляд мають розкішні прикраси із сапфірами

Після смерті королеви Єлизавети II багато прикрас з ювелірної скриньки покійної монархині стали ще доступнішими для найближчих членів її сім'ї. Принцеса Уельська після королеви Камілли посідає друге місце серед тих, хто періодично має честь носити прикраси королеви.

Але не можна сказати, що раніше Кейт Міддлтон не носила прикрас із королівської скарбниці. Це фото, яке ми знайшли в архівах, добрий доказ цього. На ньому Кейт зображена у сережках з торочками покійної королеви-матері Єлизавети.

Мати королеви Єлизавети II одягала ці сережки з діамантами та сапфірами на спектакль "Затишний куточок" за п'єсою Бена Треверса в ніч його 93-річчя 1986 року в Лондоні. Королева-мати поєднувала їх із сапфіровою брошкою, яку пришпилила до свого строкатого вбрання та перлинним кольє з трьох ниток.

Королева мати Єлизавета і принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

А Кейт, тоді ще герцогиня Кембриджська, носила їх на гала-ечері 100 жінок у гедж-фондах на допомогу художній кімнаті в музеї Вікторії та Альберта 27 жовтня 2015 року в Лондоні. Тоді Кетрін зробила об'ємне укладання та вечірній макіяж, а ось від інших прикрас вирішила відмовитись.

Раніше ми вже розповідали вам, які прикраси зі скриньки принцеси Діани Кейт Міддлтон носить сьогодні.

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