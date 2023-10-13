Кейт Міддлтон одного разу відхилила пропозицію королеви Єлизавети II: про що йшлося

Покійна королева Єлизавета II дуже тепло ставилася до дружини свого онука принца Вільяма.
Але одного разу 2006 року Кейт відхилила спробу королеви порушити королівську традицію доти, доки вона не буде впевнена, що в неї та принца Вільяма є спільне майбутнє.
Королівський письменник Роберт Лейсі заявив у своїй книжці "Битва братів", що королева Єлизавета II була готова відмовитися від королівських традицій заради Кейт і запросила її на святкування Різдва до Сандрінгема. Але Кетрін тактовно відмовилася від такого щедрого запрошення, оскільки хотіла дочекатися, поки принц Вільям освідчиться їй.
Нагадаємо, що традиційно на святкування Різдва до заміської резиденції в Сандрінгемі запрошуються лише ті члени сім'ї, які перебувають у шлюбі. До речі, для Меган Маркл теж зробили виняток 2017 року, і вона, на відміну від Кейт, не відмовилася від запрошення та приїхала зі своїм нареченим до Сандрінгема.
Як повідомляє express, різдвяні канікули 2006 року ознаменували початок важкого періоду для Кейт та Вільяма, які на той момент зустрічалися вже п'ять років. Пара планувала провести цей період разом, але принц Вільям в останній момент передумав. Очевидно, Кетрін не хотіла приїжджати до його сім'ї у такий непростий для їхніх стосунків період.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як принцеса прокоментувала розставання, яке сталося у пари 2007 року.
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