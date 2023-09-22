Кейт Міддлтон осоромилася під час першого побачення з принцом Вільямом

Поговорили про це Кейт та Вільям під час запису подкасту "Хороший, поганий і регбі", співведучим якого є Майк Тіндалл.

Парі поставили запитання, яким було їхнє перше побачення. І виявилося, що воно було досить незручним. Кейт Міддлтон спробувала зробити реверанс перед принцом Вільямом і внаслідок цього впала. Вже з часом, коли Кетрін стала його дружиною і прожила кілька років у королівській сім'ї, вона зуміла відточити свою майстерність і сьогодні її реверанс має бездоганний вигляд. А ось цей милий епізод на першому побаченні досі викликає у пари сміх.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Як пише express, з посиланням на радіо Heart Radio, коли Кейт жартома спробувала зробити реверанс перед Вільямом, але в результаті впала, принц ненароком пролив на себе напій. Схожі, вони помітно хвилювалися під час першого побачення.

Нагадаємо, нещодавно ми порівнювали реверанси принцеси Кейт для Єлизавети II та короля Чарльза, і вони обидва були ідеальними.

Кейт Міддлтон робить реверанс перед королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

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