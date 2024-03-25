Кейт Міддлтон та король Чарльз зустрілися за ланчем: що про це відомо

Незадовго до публікації відеоролика, в якому принцеса Кейт розповіла всьому світу, що має проблеми зі здоров'ям, вона зустрілася з королем Чарльзом за приватним обідом.

Зустріч відбулася минулого четверга. У Чарльза завжди були з Кейт дуже добрі стосунки, ви могли це бачити навіть під час їхнього спілкування на публічних заходах. Теплі обійми, привітання в щоку, спілкування.

Принцеса Кейт та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Джерела розповіли журналістам People, що лікування короля відбувається добре. Поки що не відомо, чи монарх з'явиться на великодній службі 31 березня, але дуже хоче. Минуло більше місяця від того часу, як 5 лютого Букінгемський палац оголосив діагноз короля. Тип його раку не розголошується. Також тримається в таємниці і тип раку принцеси Уельської.

Лікарі радили їм обом не відвідувати публічні заходи до закінчення лікування. Тому поки що складно спрогнозувати, коли ми можемо побачити на публіці Кейт наступного разу.

Зараз принцеса з сім'єю перебуває в Норфолку, де вони проводять канікули у своєму маєтку Анмер-гол.

Анмер-Гол / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що пильні шанувальники помітили дві важливі деталі у відео принцеси Кейт, де вона розповіла про свій діагноз.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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