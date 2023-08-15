Кейт Міддлтон таємно повеселилася на вечірці без принца Вільяма

Літні канікули подружжя Уельських , схоже, таки проводить у Норфолку. Її Високість була помічена за обідом зі своїми сусідами з Норфолка, маркізом і маркізою Чолмонделів, Девідом і Роуз, в їхньому величному Паладіанському будинку Гоутон-хол. А в цей час у їхньому маєтку площею 1000 акрів проходив фестиваль Гоутон.

Принцеса Уельська з маркізою Чолмонделі / Фото: Getty Images

"Після вечері один із гостей запропонував Кетрін піти на фестиваль", — розповіло виданню Daily Mail джерело. І після недовгих роздумів вона погодилася. "Принцеса нервувала через цю ідею, але після довгих обговорень зі своїми офіцерами охорони вона поїхала з охороною. Вільяма там не було", - додає джерело.

Принцеса Уельська з маркізою Чолмонделі / Фото: Getty Images

Раніше принцеса Кетрін не відвідувала фестиваль, хоч вона любить танцювати. Представник Кенсінгтонського палацу відмовився від коментарів, тому незрозуміло, чому Вільям не приєднався до своєї дружини цього дня. Передбачається, що Вільям міг вирушити з друзями на полювання на тетеруків.

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