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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
2 хв

Кейт Міддлтон у день свого весілля з Вільямом порушила давню королівську традицію: що це було

У день весілля із принцом Вільямом Кейт Міддлтон порушила 350-річну традицію королівських весіль.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Сьогодні принц та принцеса Уельські святкують 14-ту річницю від дня свого весілля. Ми вже згадували образ нареченої того дня — 29 квітня 2011 року, а також хочемо розказати, як Кейт порушила давню королівську традицію того дня.

У день її весілля з Вільямом Кейт Міддлтон залишилася вірна своєму бажанню розпустити довге темне волосся. Не багато королівських шанувальників знають, що цей крок принцеси Кейт порушив 350-річну королівську традицію, повідомляє express.co.uk.

Весілля Кейт і Вільяма / © Associated Press

Весілля Кейт і Вільяма / © Associated Press

Згідно з документальним фільмом «Вільям і Кейт: Подорож», королівські чиновники заохочували Кейт носити волосся зібраним у пучок, проти чого вона рішуче виступала. У документальному фільмі королівська експертка Ешлі Пірсон сказала: «Королівські джерела повідомили мені, що члени королівської родини дуже ясно дали зрозуміти Кейт, що вони хотіли б, щоб вона зібрала волосся в зачіску для цього особливого випадку».

Експерт пояснив, що, як правило, наречені королівської родини збирають волосся догори на час весіль: «Кейт хотіла носити волосся розпущеним і з довгими локонами, це її улюблений стиль, та й Вільяму він теж подобається найбільше. У результаті вони пішли на компроміс щодо її зовнішнього вигляду».

Весілля Кейт і Вільяма / © Associated Press

Весілля Кейт і Вільяма / © Associated Press

Королівським перукарем, який відповідав за створення образу Кейт, був стиліст Джеймс Прайс із салону Richard Ward.

Нагадаємо, сьогодні у річницю свого весілля Кейт та Вільям прибудуть із дводенним візитом до Шотландії.

Весілля Кейт і Вільяма / © Associated Press

Весілля Кейт і Вільяма / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / © Associated Press

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