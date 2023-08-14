Кейт Міддлтон у сонцезахисних окулярах: чому принцеса не завжди носить їх влітку

Принцеса Кейт іноді носить окуляри від сонця на Вімблдоні. Цього року в окулярах там з'явилася і її дочка принцеса Шарлотта. А ось її старший син принц Джордж вирішив відмовитись від аксесуару.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Однак члени королівської родини були у сонцезахисних окулярах лише під час перегляду гри. Під час зустрічі з персоналом, волонтерами та гравцями, які грають в теніс, вони їх знімали.

Експертка з етикету та авторка книжки Modern Etiquette Made Easy Міка Мейєр, розповіла журналу People цікаві нюанси про окуляри та королівський протокол.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

"Сонцезахисні окуляри можна побачити на королівських особах під час офіційних заходів, як, наприклад, під час спортивних змагань. Окуляри не допускають прямого зорового контакту, тому зняти з обличчя окуляри під час розмови вважають ознакою ввічливості та поваги до іншої людини", — каже експертка.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська – не єдиний член королівської родини, яка час від часу носить сонцезахисні окуляри. Король Чарльз та королева Камілла захищають очі від сонця під час заходів на свіжому повітрі серед білого та сонячного дня. А королева Єлизавета II також іноді одягала окуляри на заходи на відкритому повітрі, такі як вечірки в саду в королівських резиденціях чи кінні змагання.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

До речі, одного разу президента США Джо Байдена розкритикували за те, що він носив сонцезахисні окуляри під час зустрічі з королевою Єлизаветою II 2021 року.

Джилл Байден, королева Єлизавета II та Джо Байден / Фото: Getty Images

Принцеса Діана теж носила окуляри від сонця. Переважно у відпустці.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана з чоловіком Чарльзом / Фото: Getty Images

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