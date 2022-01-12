Кейт Міддлтон у юні роки: якою була і якою стала герцогиня Кембриджська

Нещодавно герцогиня Кембриджська відсвяткувала 40-річний ювілей. Час неймовірно стрімкий, адже начебто нещодавно публіка дізналася про Кейт, як про дівчину принца Вільяма, а зараз вони в шлюбі вже 10 років і виховують трьох дітей.
Сьогодні хочемо згадати про те, якою була Кейт Міддлтон за часів своєї молодості та показати вам деякі архівні фотографії, які нам вдалося знайти.
Кейт та Вільям познайомилися під час навчання у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії 2002 року. Разом вони винаймали для житла будинок у Файфі.
Тоді Кейт мала вигляд звичайної студентки, нічим особливо не примітної. Початок їхніх романтичних стосунків стався 2003 року. Саме в цей рік Кетрін була серед запрошених гостей на 21 день народження принца Вільяма.
Офіційно до заручин пари минуло 7 років, а до весілля 8. За цей час принц Вільям кілька разів був помічений у скандальних історіях, переважно з дівчатами.
Подейкували, що він зраджував Кейт, коли їхні стосунки були не найкращими, а 2007 року пара навіть розійшлася на кілька місяців. Зараз багато хто вже і не згадає, як хейтила Кейт Міддлтон британська преса, називавши її "Waity Katie" (Кейт, яка чекає). Стійкості і цілеспрямованості у Кетрін було не позичати і всі очікування виправдалися з лишком.
Сьогодні вона носить титул герцогині Кембриджської та британські ЗМІ рясніють заголовками про те, що Кетрін поводить себе на публіці, як справжня майбутня королева.
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