Кейт Міддлтон у юні роки: якою була і якою стала герцогиня Кембриджська

Нещодавно герцогиня Кембриджська відсвяткувала 40-річний ювілей. Час неймовірно стрімкий, адже начебто нещодавно публіка дізналася про Кейт, як про дівчину принца Вільяма, а зараз вони в шлюбі вже 10 років і виховують трьох дітей.

Сьогодні хочемо згадати про те, якою була Кейт Міддлтон за часів своєї молодості та показати вам деякі архівні фотографії, які нам вдалося знайти.

Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт та Вільям познайомилися під час навчання у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії 2002 року. Разом вони винаймали для житла будинок у Файфі.

Кейт Міддлтон / Getty Images

Тоді Кейт мала вигляд звичайної студентки, нічим особливо не примітної. Початок їхніх романтичних стосунків стався 2003 року. Саме в цей рік Кетрін була серед запрошених гостей на 21 день народження принца Вільяма.

Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон / Getty Images

Офіційно до заручин пари минуло 7 років, а до весілля 8. За цей час принц Вільям кілька разів був помічений у скандальних історіях, переважно з дівчатами.

Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон / Getty Images

Подейкували, що він зраджував Кейт, коли їхні стосунки були не найкращими, а 2007 року пара навіть розійшлася на кілька місяців. Зараз багато хто вже і не згадає, як хейтила Кейт Міддлтон британська преса, називавши її "Waity Katie" (Кейт, яка чекає). Стійкості і цілеспрямованості у Кетрін було не позичати і всі очікування виправдалися з лишком.

Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон та принц Вільям 2010 року / Getty Images

Кейт Міддлтон, весілля 2011 року / Associated Press

Сьогодні вона носить титул герцогині Кембриджської та британські ЗМІ рясніють заголовками про те, що Кетрін поводить себе на публіці, як справжня майбутня королева.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / Getty Images

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