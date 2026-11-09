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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Кейт Міддлтон вшанувала пам’ять своєї покійної свекрухи — принцеси Діани — на церемонії в Лондоні

Принцеса Уельська приєдналася до членів британської королівської родини на церемонії з нагоди Дня пам'яті в Лондоні 8 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Присутня на Національній поминальній службі, також відомій як День пам'яті, біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні принцеса Уельська Кейт вшанувала пам'ять своєї свекрухи – принцеси Діани.

В пам'ять про принцесу Діану, яка померла 1997 року, принцеса Кейт доповнила свій повністю чорний образ парою перлинних сережок Collingwood, подарованих Діані на весілля, які тепер входять до колекції Кейт.

Королева Камілла та принцеса Кейт / © Associated Press

Королева Камілла та принцеса Кейт / © Associated Press

Кетрін також носила брошку із зображенням трьох маків, які, як вважається, були одягнені в пам'ять про трьох братів її прабабусі Олів Міддлтон, які всі воювали та загинули у Першій світовій війні.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

У той час як принцеса Кейт посіла своє місце на балконі Міністерства закордонних справ, щоб спостерігати за церемонією разом з 79-річною королевою Каміллою, інші члени королівської сім'ї, включаючи їхніх чоловіків, принца Вільяма і короля Чарльза, поклали вінки до меморіалу під час служби, під час якої пролунала хвилина мовчання.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

А в суботу, 7 листопада, Кейт та Вільям Уельські відвідали щорічний Фестиваль пам'яті Королівського британського легіону в Альберт-голі у Лондоні. Раніше ми розповідали, який образ для цього вечірнього виходу обрала принцеса.

Кейт та Вільям Уельські на концерті / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські на концерті / © Associated Press

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