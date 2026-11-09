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Кейт Міддлтон вшанувала пам’ять своєї покійної свекрухи — принцеси Діани — на церемонії в Лондоні
Принцеса Уельська приєдналася до членів британської королівської родини на церемонії з нагоди Дня пам'яті в Лондоні 8 листопада.
Присутня на Національній поминальній службі, також відомій як День пам'яті, біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні принцеса Уельська Кейт вшанувала пам'ять своєї свекрухи – принцеси Діани.
В пам'ять про принцесу Діану, яка померла 1997 року, принцеса Кейт доповнила свій повністю чорний образ парою перлинних сережок Collingwood, подарованих Діані на весілля, які тепер входять до колекції Кейт.
Кетрін також носила брошку із зображенням трьох маків, які, як вважається, були одягнені в пам'ять про трьох братів її прабабусі Олів Міддлтон, які всі воювали та загинули у Першій світовій війні.
У той час як принцеса Кейт посіла своє місце на балконі Міністерства закордонних справ, щоб спостерігати за церемонією разом з 79-річною королевою Каміллою, інші члени королівської сім'ї, включаючи їхніх чоловіків, принца Вільяма і короля Чарльза, поклали вінки до меморіалу під час служби, під час якої пролунала хвилина мовчання.
А в суботу, 7 листопада, Кейт та Вільям Уельські відвідали щорічний Фестиваль пам'яті Королівського британського легіону в Альберт-голі у Лондоні. Раніше ми розповідали, який образ для цього вечірнього виходу обрала принцеса.