Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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Присутня на Національній поминальній службі, також відомій як День пам'яті, біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні принцеса Уельська Кейт вшанувала пам'ять своєї свекрухи – принцеси Діани.

В пам'ять про принцесу Діану, яка померла 1997 року, принцеса Кейт доповнила свій повністю чорний образ парою перлинних сережок Collingwood, подарованих Діані на весілля, які тепер входять до колекції Кейт.

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Королева Камілла та принцеса Кейт / © Associated Press

Кетрін також носила брошку із зображенням трьох маків, які, як вважається, були одягнені в пам'ять про трьох братів її прабабусі Олів Міддлтон, які всі воювали та загинули у Першій світовій війні.

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Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

У той час як принцеса Кейт посіла своє місце на балконі Міністерства закордонних справ, щоб спостерігати за церемонією разом з 79-річною королевою Каміллою, інші члени королівської сім'ї, включаючи їхніх чоловіків, принца Вільяма і короля Чарльза, поклали вінки до меморіалу під час служби, під час якої пролунала хвилина мовчання.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

А в суботу, 7 листопада, Кейт та Вільям Уельські відвідали щорічний Фестиваль пам'яті Королівського британського легіону в Альберт-голі у Лондоні. Раніше ми розповідали, який образ для цього вечірнього виходу обрала принцеса.

Кейт та Вільям Уельські на концерті / © Associated Press

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