Кейт Міддлтон заборонили повідомляти батьків про народження принца Джорджа: стала відома причина

Спадкоємцю британського трону вже 10 років. Він народився 2013 року, в липні, і став першою дитиною принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
У день його появи Кейт і Вільяму довелося тримати народження Джорджа у секреті до того часу, поки радісну новину не повідомили королеві Єлизаветі II.
Принц Джордж народився о 16:24, 22 липня 2013 року, у лікарні Святої Марії у Лондоні. І згідно з королівським протоколом, ніхто не міг дізнатися про народження майбутнього спадкоємця раніше, ніж сповістять чинного на той момент монарха.
Саме тому Кейт та Вільяму спочатку доводилося тримати народження Джорджа в секреті. Молода мама не могла розповісти новину навіть своїм батькам чи близьким друзям. І лише після того, як Єлизавета II була проінформована про народження її правнука, новина могла бути розсекречена, згадує цю історію express.
Повідомлялося, що саме принц Вільям, який був присутнім на пологах, повідомив цю новину своїй бабусі. Також згідно з протоколом, батьки мали отримати згоду у королеви на ім'я для малюка. Саме з цієї причини Уельські кілька днів не розповідали, як назвали сина.
Нагадаємо, раніше принцеса Кейт розповіла про труднощі, з якими мала справу під час усіх трьох вагітностей.
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