Кейт Міддлтон заборонили повідомляти батьків про народження принца Джорджа: стала відома причина

Спадкоємцю британського трону вже 10 років. Він народився 2013 року, в липні, і став першою дитиною принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

У день його появи Кейт і Вільяму довелося тримати народження Джорджа у секреті до того часу, поки радісну новину не повідомили королеві Єлизаветі II.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Принц Джордж народився о 16:24, 22 липня 2013 року, у лікарні Святої Марії у Лондоні. І згідно з королівським протоколом, ніхто не міг дізнатися про народження майбутнього спадкоємця раніше, ніж сповістять чинного на той момент монарха.

Саме тому Кейт та Вільяму спочатку доводилося тримати народження Джорджа в секреті. Молода мама не могла розповісти новину навіть своїм батькам чи близьким друзям. І лише після того, як Єлизавета II була проінформована про народження її правнука, новина могла бути розсекречена, згадує цю історію express.

Кейт і Вільям з первістком — принцом Джорджем / Фото: Getty Images

Повідомлялося, що саме принц Вільям, який був присутнім на пологах, повідомив цю новину своїй бабусі. Також згідно з протоколом, батьки мали отримати згоду у королеви на ім'я для малюка. Саме з цієї причини Уельські кілька днів не розповідали, як назвали сина.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше принцеса Кейт розповіла про труднощі, з якими мала справу під час усіх трьох вагітностей.

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