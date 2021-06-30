Кейт не прийде: принци Вільям і Гаррі відкриватимуть статую принцеси Діани удвох

Завтра, 1 липня, відбудеться відкриття статуї принцеси Діани в саду Кенсінгтонського палацу.

Раніше повідомлялося, що принца Вільяма на заході буде підтримувати його дружина герцогиня Кембриджська Кетрін. Але редакторка Daily Telegraph Камілла Томіні в ефірі австралійської програми 9Now's Today, припустила, що Кетрін залишиться вдома, а брати будуть представляти статую удвох.

Кейт і Вільям / Associated Press

На офіційному відкритті, яке відбудеться в день 60-річного ювілею принцеси Уельської, буде присутня невелика кількість людей. Принци Вільям і Гаррі скажуть свої промови. Дружина принца Гаррі — Меган Маркл — теж не буде присутньою, вона перебуває в США разом з новонародженою дочкою Лілі і старшим сином Арчі.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Однак, відомо також, що принц Вільям хотів, щоб його діти — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї побачили статую своєї бабусі напередодні її офіційного відкриття в спокійній обстановці. Дизайн статуї принцеси Діани тримається в секреті, публіці її покажуть завтра. Герцогиня Кейт спостерігала всі ці роки за створенням статуї і роботою скульптора Йена Ренк-Бродлі, який працював над статуєю від 2017 року. Деякі джерела натякають, що для принців Вільяма і Гаррі було важливо, щоб їхню маму Діану зобразили молодою і життєрадісною.

Принцеса Діана / Getty Images

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