Кейт не прийде: стало відомо, чому герцогиня Кембриджська не відвідає з чоловіком Вільямом відкриття парламента

Сьогодні у принца Чарльза та принца Вільяма важливий день. Вони будуть присутні на відкритті державного парламенту, де вперше за останні 59 років не буде присутньою її Величність королева Єлизавета II.
Принц Уельський виголосить урочисту промову від імені королеви, супроводжуватиме і підтримуватиме його дружина герцогиня Корнуольська. А ось принц Вільям виявиться без підтримки своєї дружини Кетрін, все тому, що сьогодні герцогиня Кембриджська буде присутня в Манчестері, на офіційному відкритті меморіалу жертвам теракту в Манчестер-Арені напередодні п'ятої річниці теракту.
Герцогиня Кейт приєднається до сім'ї загиблих на приватній церемонії. Принц Вільям приєднається до неї пізніше того ж дня.
Як пише Hello! у парламенті місце королеви Єлизавети II залишиться порожнім. Принц Чарльз та герцогиня Камілла посядуть свої звичайні місця, а герцог Кембриджський сяде навпроти Камілли. Це буде перша участь Вільяма у цьому урочистому заході.
Незважаючи на відсутність королеви на відкритті парламенту, у Її Величності все одно буде досить щільний робочий графік. У середу у Віндзорі у королеви відбудеться телефонна розмова із її прем'єр-міністром Борисом Джонсоном – великим другом України.
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