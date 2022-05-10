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Кейт не прийде: стало відомо, чому герцогиня Кембриджська не відвідає з чоловіком Вільямом відкриття парламента

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Кейт не прийде: стало відомо, чому герцогиня Кембриджська не відвідає з чоловіком Вільямом відкриття парламента

Принц Вільям та герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Сьогодні у принца Чарльза та принца Вільяма важливий день. Вони будуть присутні на відкритті державного парламенту, де вперше за останні 59 років не буде присутньою її Величність королева Єлизавета II.

Принц Уельський виголосить урочисту промову від імені королеви, супроводжуватиме і підтримуватиме його дружина герцогиня Корнуольська. А ось принц Вільям виявиться без підтримки своєї дружини Кетрін, все тому, що сьогодні герцогиня Кембриджська буде присутня в Манчестері, на офіційному відкритті меморіалу жертвам теракту в Манчестер-Арені напередодні п'ятої річниці теракту.

Герцогиня Кембриджська / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт приєднається до сім'ї загиблих на приватній церемонії. Принц Вільям приєднається до неї пізніше того ж дня.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / © Associated Press
Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Як пише Hello! у парламенті місце королеви Єлизавети II залишиться порожнім. Принц Чарльз та герцогиня Камілла посядуть свої звичайні місця, а герцог Кембриджський сяде навпроти Камілли. Це буде перша участь Вільяма у цьому урочистому заході.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / © Associated Press
Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Незважаючи на відсутність королеви на відкритті парламенту, у Її Величності все одно буде досить щільний робочий графік. У середу у Віндзорі у королеви відбудеться телефонна розмова із її прем'єр-міністром Борисом Джонсоном – великим другом України.

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