Кейт не прийшла: принц Вільям з'явився на службі Ордену Підв'язки без дружини

41-річного Вільяма зазнімкували в компанії принца Едварда, герцога Единбурзького дорогою до каплиці Святого Георгія. Він був одягнений у традиційну мантію та головний убір з великим білим пером.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

У схожому вбранні цього дня були одягнені й інші члени королівської родини, які є кавалерами ордена. Заснована 1348 року корролем Едуардом III підв'язка вручається монархом за видатну державну службу і досягнення.

Принц Вільям та принц Едвард на службі Ордену Підв'язки / Фото: Getty Images

Для короля Чарльза III цей захід став другим публічним за останні кілька днів. Монарх сповнений сил виконувати свої королівські обов'язки і далі на тлі лікування від раку. Традиційно разом з ним на службі була присутня і його дружина королева Камілла.

Король Чарльз і королева Камілла на службі Ордену Підв'язки / Фото: Associated Press

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