Кейт пропустить церемонію: згадуємо образи принцеси Уельської на BAFTA

Кенсінгтонський палац підтвердив, що принц Уельський, який є президентом BAFTA, візьме участь у щорічній церемонії нагородження в Лондоні, яка відбудеться сьогодні ввечері.

Принц Вільям приїде на 77-му церемонію BAFTA без своєї дружини принцеси Уельської Кетрін, оскільки вона продовжує відновлюватися після операції на черевній порожнині, зробленій їй минулого місяця.

"Принц, президент Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA), спостерігатиме за церемонією нагородження, перш ніж зустрітися з переможцями категорій та номінантами премії EE Rising Star", — повідомляє палац.

Принц Вільям є президентом Британської академії кіно та телевізійних мистецтв від 2010 року та регулярно відвідує щорічні церемонії вручення нагород. Минулого року його завжди супроводжувала на заході принцеса Кейт. Через її відсутність сьогодні ми вирішили пригадати деякі виходи Кетрін на червону доріжку під час церемонії BAFTA минулих років.

Торік Кейт сяяла в білій сукні на одне плече від Alexander McQueen, яку вона доповнила довгими чорними рукавичками та сережками Zara. Цього року співачка Тейлор Свіфт прийшла у схожому образі на церемонію "Греммі".

Принц та принцеса Уельські на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

2018 року Кейт була на сьомому місяці вагітності своєю третьою дитиною принцом Луї і на церемонії з'явилася в сукні улюбленої марки Jenny Packham зі спідницею, глибоким декольте і тонкою стрічкою, що підкреслює її живіт. Також Кетрін одягла розкішний гарнітур зі смарагдами та діамантами та взяла з собою маленький чорний клатч.

Кейт та Вільям на церемоніях BAFTA / Фото: Associated Press

2019 року Кетрін була в білій сукні на одне плече від Alexander McQueen, туфлях Jimmy Choo зі стразами та клатчем Alexander McQueen. Вечірній образ доповнювали діамантовий браслет королеви Єлизавети II та сережки з особистої скриньки принцеси Діани.

Кейт та Вільям на церемоніях BAFTA / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям на церемоніях BAFTA / Фото: Associated Press

Шкода, що цього року на доріжці принц з'явиться один. Кейт, нагадаємо, зараз перебуває в їхньому маєтку Анмер-гол у Норфолку, оскільки у трьох дітей пари шкільні канікули.

Кейт та Вільям на церемоніях BAFTA / Фото: Associated Press

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