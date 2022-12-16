Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кейт просто сяяла: розглядаємо образи Уельських та їхніх дітей на різдвяному концерті

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
251
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кейт просто сяяла: розглядаємо образи Уельських та їхніх дітей на різдвяному концерті

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Учора принцеса Уельська провела свій другий різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві. Цьогорічний концерт був присвячений пам'яті королеви Єлизавети II, яка померла у вересні 2022 року.

Цього року до Кейт та Вільяма Уельського приєдналися старші діти – 9-річний принц Джордж та 7-річна принцеса Шарлотта.

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press
Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press
Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Королівська родина ідеально підібрала луки, їхнє вбрання було витримано у схожій кольоровій гамі. Кейт і її дочка Шарлотта сяяли в схожих бордових відтінках — мама в пошитій на замовлення сукні-пальто від Eponine London і туфлях-човниках від Gianvito Rossi, а її дочка в пальті від Trotters.

А Вільям та його син Джордж носили костюми та краватки, а краватка батька пасувала за тоном до вбрання дівчат. Наймолодшого члена сім'ї – 4-річного принца Луї – залишили вдома.

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press
Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Цього року на заході були представлені традиційні гімни Abbey Choir, а також виступи гостей: співака Крейга Девіда, Саманти Баркс, а також спеціальний дует оперної співачки Альфі Бо та екс-Spice Girl Мелані Сі, пише People.

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press
Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

На концерті віддали шану покійній королеві Єлизаветі II. Коли служба почалася, був показаний фільм, в якому розповідалося, як монархиня була в центрі уваги Різдва для стількох людей своєю різдвяною промовою, що щорічно транслювалася на телебаченні. Цього року таку промову вперше належить записати королю Чарльзу III.

Різдвяний концерт / © Associated Press
Різдвяний концерт / Фото: Associated Press
Принц і принцеса Уельські / © Associated Press
Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press
Принц і принцеса Уельські / © Associated Press
Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
251
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація