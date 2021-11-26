Кейт сяятиме на сцені, а принц Вільям дивитиметься на дружину із зали: пара готується до різдвяного концерту

Минулого тижня було багато розмов що до фільму, випущеного на BBC2 The Princes and the Press ("Принци та преса").

Наступного місяця у Вестмінстерському абатстві має відбутися різдвяний концерт, ведучою якого стане герцогиня Кембриджська.

Благодійний концерт різдвяних гімнів має відбутися 14 грудня 2021 року, а транслювати його мав канал BBC, але після нещодавнього скандалу королівська родина надала право трансляції каналу ITV, повідомляє Hello!

Діти Кейт і Вільяма – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї будуть у залі, як і сам герцог Кембриджський. Він спостерігатиме за дружиною із глядацького залу.

Герцогиня Кейт та принц Вільям / Associated Press

Минулого тижня Букінгемський палац і Кларенс-хаус випустили заяву, в якій йшлося:

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"Вільна, відповідальна та відкрита преса має найважливіше значення для здорової демократії. Однак найчастіше перебільшені та необґрунтовані твердження з неназваних джерел видаються як факти, і викликають розчарування, коли хтось, включаючи BBC, довіряє їм", — йшлося про фільм "Принци і преса", — показаному на ВВС.

Схоже, для ITV великий успіх транслювати такий концерт. Але Кенсінгтонський палац, як і Букінгемський, поки що інформацію не підтверджує. Королівська родина ніколи раніше не влаштовувала телевізійних концертів, тому трансляція, напевно, буде дуже успішною. Контракт з ITV ще не підписаний і перебуває у процесі розробки, а в ефір концерт вийде 23-24 грудня напередодні Різдва.

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