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Кейт та Камілла з чоловіками тепло привітали королеву Єлизавету II з днем народження

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Кейт та Камілла з чоловіками тепло привітали королеву Єлизавету II з днем народження

Герцогиня Кетрін, герцогиня Камілла та королева Єлизавета II / Associated Press

Королева Єлизавета ІІ святкує свій день народження сьогодні у приватному порядку. Їй виповнюється 96 років.

Герцог та герцогиня Кембриджські, які сьогодні відвідали публічний захід у Лондоні, пов'язаний з українцями, на своїй сторінці у твітері привітали королеву з її днем народження. Знімки були опубліковані й у Instagram. У підписі під ними зазначено:

"Вітаємо її Величність Королеву сьогодні з 96-річчям! Натхнення для багатьох у Великій Британії, Співдружності та світі. І цього року це особливе святкування", - написали Кейт та Вільям, звичайно ж, маючи на увазі платиновий ювілей монархині, який святкуватимуть у червні від 2 до 5 червня.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська також привітали королеву з днем народження, опублікувавши фото монархині з підписом:

"Бажаємо Її Величності Королеві особливого 96-річчя сьогодні, в рік, коли ми святкуємо її платиновий ювілей".

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