Кейт та Вільям Уельські поділилися новим фото сина принца Луї — йому виповнилося 8 років
Кейт та Вільям Уельські поділилися новим портретним фото свого молодшого сина принца Луї, якому сьогодні виповнюється 8 років.
Цей знімок був зроблений під час сімейного відпочинку в Корнуолллі на початку цього місяця Меттом Портеусом, довіреним фотографом королівської родини.
Юний іменинник Луї, одягнений у синій трикотажний светр із закоченими рукавами, стоїть, схрестивши руки, на тлі моря. Фотографію було зроблено, коли він та його сім'я перебували на човні. На правій щоці у нього, здається, невелика подряпина.
В підписі до фотографії йдеться: «З днем народження, Луї! Сьогодні тобі 8!», а також було додано смайлик у вигляді червоної повітряної кульки.
Раніше ми згадували кумедні конфузи сина Уельських, з якими він стикався на публічних заходах із королівською родиною.