ТСН у соціальних мережах

Кейт та Вільям Уельські поділилися новим фото сина принца Луї — йому виповнилося 8 років

Кейт та Вільям Уельські поділилися новим портретним фото свого молодшого сина принца Луї, якому сьогодні виповнюється 8 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принц Луї, фото: @mattporteous

Принц Луї, фото: @mattporteous / © Instagram принца і принцеси Уельских

Цей знімок був зроблений під час сімейного відпочинку в Корнуолллі на початку цього місяця Меттом Портеусом, довіреним фотографом королівської родини.

Юний іменинник Луї, одягнений у синій трикотажний светр із закоченими рукавами, стоїть, схрестивши руки, на тлі моря. Фотографію було зроблено, коли він та його сім'я перебували на човні. На правій щоці у нього, здається, невелика подряпина.

Принц Луї, фото: @mattporteous / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Луї, фото: @mattporteous / © Instagram принца і принцеси Уельских

В підписі до фотографії йдеться: «З днем ​​народження, Луї! Сьогодні тобі 8!», а також було додано смайлик у вигляді червоної повітряної кульки.

Раніше ми згадували кумедні конфузи сина Уельських, з якими він стикався на публічних заходах із королівською родиною.

