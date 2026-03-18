Кейт і Вільям Уельські прибули до готелю у Віндзорі, щоб вітати президентське подружжя Нігерії
Принц і принцеса Уельські вітали сьогодні президента Нігерії Болоя Тінубу та його дружину Олуремі Тінубу в готелі Fairmont у Віндзорі. Президентське подружжя прибуло з дводенним візитом до Великої Британії.
44-річна принцеса Уельська обрала елегантний образ, одягнувши структуроване сіре пальто з білим оздобленням лацканів Tolu Coker. Образ вона доповнила капелюхом з асиметричним низом Jane Taylor London, додавши нотку вінтажної елегантності, а класичні туфлі зі шкіри крокодила Boss на підборах та витончена сумка Mulberry з верхньою ручкою зробили ансамбль вишуканим і стриманим.
М’яко укладене волосся і природний макіяж завершили образ принцеси Уельської. Вона також наділа перлинні сережки-краплі та свій набір каблучок — від заручального до «каблучки вічності».
Принц Вільям був у чорному фраку, білій сорочці, сірих штанях, блакитному жилеті та блакитній краватці в цятку.
Усі разом вони попрямували до Віндзорського замку на офіційну церемонію привітання, де їх уже зустрінуть король Чарльз і королева Камілла.
Король Чарльз приймає перший державний візит президента Нігерії до Великої Британії майже за чотири десятиліття, що підкреслює його дипломатичне значення. Цей візит покликаний наголосити на відносинах між Великою Британією та найгустонаселенішою країною Африки з акцентом на зміцнення економічних і культурних зв’язків.