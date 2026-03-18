Кейт і Вільям Уельські прибули до готелю у Віндзорі, щоб вітати президентське подружжя Нігерії

Принц і принцеса Уельські вітали сьогодні президента Нігерії Болоя Тінубу та його дружину Олуремі Тінубу в готелі Fairmont у Віндзорі. Президентське подружжя прибуло з дводенним візитом до Великої Британії.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт і Вільям Уельські з президентським подружжям Нігерії / © Getty Images

44-річна принцеса Уельська обрала елегантний образ, одягнувши структуроване сіре пальто з білим оздобленням лацканів Tolu Coker. Образ вона доповнила капелюхом з асиметричним низом Jane Taylor London, додавши нотку вінтажної елегантності, а класичні туфлі зі шкіри крокодила Boss на підборах та витончена сумка Mulberry з верхньою ручкою зробили ансамбль вишуканим і стриманим.

М’яко укладене волосся і природний макіяж завершили образ принцеси Уельської. Вона також наділа перлинні сережки-краплі та свій набір каблучок — від заручального до «каблучки вічності».

Кейт і Вільям Уельські з президентським подружжям Нігерії / © Getty Images

Принц Вільям був у чорному фраку, білій сорочці, сірих штанях, блакитному жилеті та блакитній краватці в цятку.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Усі разом вони попрямували до Віндзорського замку на офіційну церемонію привітання, де їх уже зустрінуть король Чарльз і королева Камілла.

Принцеса Кейт з першої леді Олуремі Тінубу / © Getty Images

Король Чарльз приймає перший державний візит президента Нігерії до Великої Британії майже за чотири десятиліття, що підкреслює його дипломатичне значення. Цей візит покликаний наголосити на відносинах між Великою Британією та найгустонаселенішою країною Африки з акцентом на зміцнення економічних і культурних зв’язків.

Принцеса Кейт з першої леді Олуремі Тінубу / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські з президентським подружжям Нігерії / © Associated Press

