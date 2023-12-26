Кейт та Вільям дозволили сину Луї порушити традицію на різдвяному заході

5-річна дитина вже не перший рік разом зі своїми батьками Кейт та Вільямом, а також братом Джорджем та сестрою Шарлоттою відвідує різдвяну службу у церкві Святої Марії Магдалини.

Принц Луї зі своєю родиною / Фото: Associated Press

Цього року Уельські відійшли від традиції і дозволили принцу Луї одягти не шорти у поєднанні з гольфами, як це потрібно на офіційних королівських заходах робити хлопчикам його віку, а штани.

Принц Луї / Фото: Getty Images

Принц Луї був помічений у синьо-зелених штанах у клітинку та синьому пальті, а взутий у чорні шкіряні туфлі. Згідно з традицією, якій вже багато років, королівські хлопчики часто одягаються в шорти для офіційних заходів до свого восьмого дня народження. Але цього разу для принца Луї, ймовірно, зробили виняток через прохолодну погоду.

Принц Луї з мамою Кейт / Фото: Associated Press

Фотографи зробили милий кадр, де Луї йде за руку зі своєю двоюрідною сестрою Мією Тіндалл – старшою дочкою Зари та Майка Тіндаллів.

Принц Луї та Міа Тіндалл / Фото: Associated Press

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