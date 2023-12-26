Кейт та Вільям дозволили сину Луї порушити традицію на різдвяному заході

Принц Луї знову зачарував на різдвяній службі вчора в Сандрінгемі.
5-річна дитина вже не перший рік разом зі своїми батьками Кейт та Вільямом, а також братом Джорджем та сестрою Шарлоттою відвідує різдвяну службу у церкві Святої Марії Магдалини.
Цього року Уельські відійшли від традиції і дозволили принцу Луї одягти не шорти у поєднанні з гольфами, як це потрібно на офіційних королівських заходах робити хлопчикам його віку, а штани.
Принц Луї був помічений у синьо-зелених штанах у клітинку та синьому пальті, а взутий у чорні шкіряні туфлі. Згідно з традицією, якій вже багато років, королівські хлопчики часто одягаються в шорти для офіційних заходів до свого восьмого дня народження. Але цього разу для принца Луї, ймовірно, зробили виняток через прохолодну погоду.
Фотографи зробили милий кадр, де Луї йде за руку зі своєю двоюрідною сестрою Мією Тіндалл – старшою дочкою Зари та Майка Тіндаллів.
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