Кейт та Вільям хочуть, щоб їхні діти навчалися разом: стало відомо, який коледж розглядають

Принцеса Шарлотта Уельська може увійти в історію як одна з перших дівчаток, що вступили до Ітона, де зараз навчаються лише хлопчики.
Старші діти принца Вільяма можуть піти його стопами і вступити до Ітонського коледжу, який зараз відвідують лише хлопчики. Якщо школа вирішить перейти на спільне навчання.
Кейт та Вільям нещодавно були помічені в Ітонському коледжі зі своєю старшою дитиною, дев'ятирічним принцом Джорджем. Як пише express, колівська пара раніше заявляла, що не хоче, щоб їхні діти ходили в окремі школи, а це означає, що Шарлотта також може відвідувати Ітон, як і її брат Джордж, якщо престижна школа змінить правила прийому.
До того ж ці розмови ведуться не на порожньому місці, а пов'язані саме з тим, що престижна школа вперше за свою 600-річну історію розглядає можливість прийому дівчат.
Проректор Ітона лорд Волдегрейв раніше повідомив Daily Mail, що школу буде відкрито для дівчат з часом.
"Щороку керівництво Ітона розглядає питання про те, чи слід Ітону перейти на спільне навчання. І ми ще не вирішили. Але, звичайно, згодом ми перейдемо до спільного навчання", - заявив він.
Зазначимо, Ітонський коледж приймає учнів лише у віці 13 років, при цьому потенційні студенти мають зареєструватися на момент закінчення 5-го класу, тобто у віці 10 років. Принцу Джорджу в липні виповниться десять років.
Наразі троє дітей принца та принцеси Уельських відвідують школу Ламбрук у Віндзорі, куди вступили у вересні 2022 року.
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