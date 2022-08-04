Кейт та Вільям лаконічно привітали Меган Маркл з днем народження

Багато хто гадав, чи привітають дружину принца Гаррі, з якою у деяких членів британської королівської родини не дуже добрі стосунки з цим днем.

Принц Вільям, герцогиня Кейт, принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Одним із перших привітання було опублікувало від Кейт та Вільяма Кембриджських. Незважаючи на те, що принц Вільям у сварці з братом Гаррі та їхні дружини також раніше конфліктували і тепер не спілкуються, старші члени сім'ї опублікували в Instagram Stories фото Меган та своє привітання.

"Бажаємо щасливого дня народження герцогині Сассекській!", — свідчить підпис під знімком, зробленим, коли Меган і Гаррі прилітали до Великої Британії на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Меган Маркл / Фото: Instagram.com/DukeandDuchessofCambridge

Що ж подивимося, чи привітає герцогиню Меган ще хтось сьогодні.

Раніше ми розповідали про десять цікавих фактів із життя Меган Маркл. Що було відомо про неї до того, як вона вийшла заміж за принца Гаррі.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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