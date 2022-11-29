Кейт та Вільям летять до США: стали відомі подробиці поїздки Уельських

Принц і принцеса Уельські планують поїздку до Нью-Йорка на церемонію вручення премії Earthshot Prize, яка відбудеться 2 грудня у Бостоні. Вільям є співзасновником премії.

У пресі з'явилися подробиці майбутньої подорожі королівської пари. Вільям та Кейт прилетять до Бостона у середу, 1 грудня. Їхній офіс оприлюднив деякі подробиці цього королівського візиту, який триватиме три дні.

Відомо, що сама церемонія вручення премії Earthshot Prize відбудеться 2 грудня, на ній виступатимуть Енні Леннокс, Глоя та Галле та Еллі Голдінг, пише People.

Принц Вільям називає вручення премії Earthshot Prize Awards, яка транслюватиметься каналом PBS у неділю, 4 грудня, своєю спробою вселити певний невідкладний оптимізм щодо вирішення екологічних проблем та зміни клімату. Він і принцеса Кейт "схвильовані тим, що можуть принести це до Сполучених Штатів та надихнути людей у США та у всьому світі неймовірними історіями, які вони збираються розповісти", - зазначає джерело.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Востаннє пара була в Нью-Йорку 2014 року і дуже схвильована майбутнім візитом до США. "Вони відчувають і цінують теплоту і хвилювання американського народу з приводу їх повернення до США і справді з нетерпінням чекають на зустріч з якомога більшою кількістю людей", — повідомляє видання.

Поїздка розпочнеться з привітання Кейт та Вільяма у мерії Бостона, де мер Мішель Ву та посол Керолайн Кеннеді допоможуть парі розпочати зворотний відлік часу до блискучої зіркової церемонії вручення премії Earthshot у MGM Music Hall у п'ятницю ввечері.

Також у п'ятницю принцеса Уельська здійснить поодинокий візит до Центру розвитку дитини при Гарвардському університеті, щоб дізнатися про деякі передові методи, які можна використовувати у її власному Королівському фонді та Центрі раннього дитинства. А принц Вільям вирушить до Президентської бібліотеки та музею Джона Ф. Кеннеді.

Принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Багато шанувальників королівської пари задаються питанням, чи зустрічатимуться Кейт і Вільям з Гаррі та Меган. Нажаль, таких планів у офіційній програмі візиту немає.

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