Кейт та Вільям не хочуть бачитися з Гаррі: друзі Уельських розповіли деталі

Стало відомо, що незабаром принц Гаррі, молодший брат принца Вільяма, має намір прилетіти до Великої Британії. Але возз'єднання братів на тлі хвороби Кейт Мідлтон не планується.

Друзі принцеси Кейт та принца Вільяма розповіли, чому вони не хочуть, щоб Гаррі відвідував їх.

У розмові з Daily Beast друзі сказали, що королівське подружжя вважає, що будь-яка поява герцога Сассекського принесе небажану "драму". Враховуючи ситуацію зі здоров'ям принцеси, подружжя Уельських прагне деякої конфіденційності та захисту своїх дітей.

Принц Гаррі та Меган Маркл з Кейт та Вільямом Уельськими / Фото: Associated Press

"Кетрін і Вільям ясно дали зрозуміти, що хочуть миру та спокою для себе та дітей. Візит Гаррі, з усією драмою, яку він принесе, був би повною протилежністю цьому", — кажуть близькі до пари джерела.

Зазначимо, що принц Гаррі та його дружина Меган не були заздалегідь повідомлені про цю новину до того, як звернення принцеси Кейт було оприлюднено. Це означає, що стосунки між Сассекськими та Уельськими продовжують залишатися такими ж складними, як і раніше.

Нагадаємо, принц Гаррі приїде до Великої Британії, щоб відзначити 10-річчя "Ігор нескорених" у травні.

Принц Гаррі та Меган Маркл з Кейт та Вільямом Уельськими / Фото: Associated Press

Раніше у лютому принц Гаррі екстрено відвідав Лондон, коли дізнався про те, що у його батька короля Чарльза діагностували рак. Щоправда тоді король особисто повідомив молодшого та старшого синів про проблему.

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