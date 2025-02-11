Кейт і Вільям не з'являться на церемонії BAFTA: стала відома причина

Принц Вільям і принцеса Кейт пропустять цього року церемонію вручення премії BAFTA, на якій раніше очікувалася поява королівської пари.

Церемонія вручення премій BAFTA 2025 відбудеться у неділю ввечері, 16 лютого. Повідомляється, що принц Вільям не буде присутнім на заході і, очевидно, його дружина принцеса Уельська Кейт не з'явиться на церемонії також, пише Hello!

Церемонія припадає на початок шкільних канікул дітей Кейт і Вільяма, тому, можливо, їхня відсутність пов'язана саме з тим, що вони зосередять свою увагу на дітях.

Принц і принцеса Уельські на церемонії BAFTA 2023 року / Фото: Associated Press

Це не вперше, коли принц Вільям пропускає цю світську подію. 2021 року він не був присутній через раптову смерть свого дідуся, принца Філіпа, а 2022 року – через "обмеження в розкладі".

Торік принц Уельський з'явився на червоній доріжці сам, поки його дружина, принцеса Кейт, продовжувала відновлюватися вдома після запланованої операції на черевній порожнині.

Принц Вільям на церемонії BAFTA в Лондоні / Фото: Associated Press

Завтра принц Вільям відвідає Лондонську академію кіно в Іслінгтоні, де побачить, як академія працює над підготовкою майбутніх талантів у кіно та телеіндустрії. Нагадаємо, принц Вільям є президентом Британської академії кіно та телевізійних мистецтв від 2010 року. Цю посаду він перейняв у лорда Аттенборо – єдиного на сьогоднішній день президента BAFTA, який не є членом королівської родини.

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