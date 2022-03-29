Кейт та Вільям несподівано взяли з собою на службу пам'яті старших дітей

Герцог та герцогиня Кембриджські сьогодні разом з іншими членами британської королівської родини були присутні на службі пам'яті на честь герцога Единбурзького Філіпа.
Кейт і Вільям щойно повернулися з тижневого туру Карибським морем, в який не брали з собою дітей. А ось на службу пам'яті за принцом Філіпом приїхали разом зі старшими спадкоємцями – 8-річним принцом Джорджем та 6-річною принцесою Шарлоттою.
Герцогиня Кетрін одягла нову чорно-білу сукню в горошок від Alessandra Rich і одягла крислатий капелюх. Принц Вільям був у чорному костюмі, білій сорочці та краватці.
Молодшого сина принца Луї подружжя вирішило залишити вдома. Мабуть, подумали, що 3-річний Луї ще занадто малий для такого заходу.
Служба, що відбулася у вівторок також знаменує собою перший публічний вихід Вільяма і Кейт відтоді, як вони повернулися зі свого королівського туру Карибським морем у неділю.
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