Кейт та Вільям переїжджають з Лондона: стало відомо де житимуть Кембриджські з дітьми

Кейт та Вільям переїжджають з Лондона: стало відомо де житимуть Кембриджські з дітьми

Про те, що принц Вільям, його дружина герцогиня Кейт та троє дітей планували переїзд із Лондона, говорили вже давно. Наразі стало відомо, куди саме переїжджає родина.

Герцог і герцогиня Кембриджські мають намір покинути Кенсінгтонський палац і незабаром переїхати до Беркшира. Це станеться вже влітку. Сім'я покине палац, який був їхньою резиденцією від 2017 року, але залишить за собою право користуватися ним, коли приїжджатимуть до Лондона.

Як повідомляє Mirror, зараз старші діти Кейт та Вільяма – принц Джордж та принцеса Шарлотта закінчують навчання у школі Thomas's Battersea і з вересня підуть уже до нової школи. Разом із ними вирушить і їхній 4-річний брат принц Луї, молодший син Кембриджських.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

Королівське подружжя збереже свою власність у Кенсінгтонському палаці, як свою основну лондонську базу, а також збереже за собою Анмер-хол, який вони, як кажуть, як і раніше, регулярно використовують.

Запланований переїзд до Віндзора наблизить пару до батьків герцогині, які живуть у 45 хвилинах їзди на автомобілі в селі Баклбері. А згодом королівське подружжя з дітьми може переїхати до Віндзорського замку, де зараз живе королева Єлизавета II.

Принц Вільям та герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Ймовірно, коли королем стане принц Чарльз, він буде використовувати основною своєю резиденцією Букінгемський палац.

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