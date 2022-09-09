Кейт і Вільям після смерті Єлизавети II отримали нові титули

Після звістки про смерть королеви Єлизавети II і про те, що Чарльз став монархом, принц Вільям та герцогиня Кейт автоматично отримали титули герцога та герцогині Корнуольських і додали цей рядок до підписів у своїх офіційних акаунтах у Twitter та Instagram.

Офіційні облікові записи @KensingtonRoyal у Twitter і Instagram були оновлені як такі, що належать "герцогу та герцогині Корнуольським і Кембриджським". Титул герцога Корнуольського традиційно належить старшому синові британського монарха, що править, а його дружина приймає титул герцогині.

Instagram герцога та герцогині Кембриджських / Фото: Instagram.com/DukeandDuchessofCambridge

Раніше принц Вільям та його дружина Кейт носили титули герцога та герцогині Кембриджських, які були вручені їм у день їхнього весілля у квітні 2011 року Її Величністю королевою.

Очікується, що Кейт і Вільям успадкують титули принца та принцеси Уельських.

Король Чарльз III, який носив титул принца Уельського до смерті його матері Єлизавети II, раніше також носив титул герцога Корнуольського, а його дружина Камілла була герцогинею Корнуольською. Тепер з волі Єлизавети II, коли Чарльза коронують, його дружина отримає титул королеви-консорта.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Однак титул принца Уельського не одразу перейде до Вільяма після смерті його бабусі: його має офіційно вручити йому монарх. Сам король Чарльз III отримав титул принца Уельського, коли йому був 21 рік, від матері.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз, 1 липня 1969 року / Фото: Getty Images

У замку Карнарвон 1969 року королева Єлизавета офіційно коронувала Чарльза як принца Уельського.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, про те, чому Меган - не принцеса, а Кейт може стати королевою-консортом, ми розповідали ось у цьому матеріалі.

Читайте також: