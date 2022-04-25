Кейт та Вільям планують переїзд: старший син пари – принц Джордж – відвідав нову школу

Герцог і герцогиня Кембриджські, схоже, мають намір переїхати до Віндзорського замку, щоб бути ближче до королеви.

Днями у старшого сина королівської пари – принца Джорджа відбувся пробний урок у новій школі. Раніше ми вже писали, що Кейт та Вільям шукають нову школу для своїх трьох дітей, бо планують незабаром переїзд.

Принц Джордж / Associated Press

Як повідомляє Hello! навчальний заклад, розташований неподалік Віндзора. Школу кілька разів відвідували герцог та герцогиня Кембриджські, оскільки вони вирішували, де навчатимуться принц Джордж, його сестра принцеса Шарлотта та молодший брат принц Луї, якому 23 квітня виповнилося 4 роки. Луї піде до школи у вересні, а отже, найімовірніше, сімейство переїде до нового будинку теж до осені.

Герцог та герцогиня Кембриджські / Associated Press

Вчителі влаштували пробний урок для Джорджа і, як то кажуть, були здивовані і зазнали полегшення, коли учні не впізнали молодшого члена королівської сім'ї, коли він прийшов на пробне заняття.

Принц Джордж / Associated Press

Принц Джордж та його сестра Шарлотта зараз відвідують школу Thomas's Battersea у Лондоні. Живуть Кембриджі з дітьми в Кенсінгтонському палаці, а також у них є будинок в Норфолку, Анмер Голл, де вони проводять канікули всією родиною.

Читайте також: