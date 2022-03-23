Кейт та Вільям прибули на Ямайку: як минув четвертий день королівського туру

Четвертий день Кейт та Вільяма в турі Карибськими країнами був досить насичений.
На Ямайці їх зустрічали урядовці після прибуття до міжнародного аеропорту Нормана Менлі в Кінгстоні.
Тут Вільям та Кетрін проведуть два дні. Заходи включатимуть взаємодію із Силами оборони Ямайки та вшанування оригінальної спадщини Боба Марлі та інших новаторських ямайських музикантів. На публіці герцогиня Кембриджська з'явилася у жовтій сукні від Roksanda.
Королівська пара перебуває на Ямайці, четвертому за величиною заморському королівстві королеви, щоб відсвяткувати платиновий ювілей королеви Єлизавети II, сама монархиня через свій вік вже давно не може подорожувати, а також 60-річчя незалежності Ямайки від Великої Британії.
Герцог і герцогиня Кембриджські здійснили поїздку громадою Тренч-Таун в Кінгстоні, на Ямайці. Королівська пара прибула до столиці із триденною зупинкою на острові.
Кетрін була цього дня у сарафані Willow Hilson Vintage. Фотографи зафіксували її з Вільямом, коли вони грали на барабанах, під час відвідування Музею культурного двору міста Тренч, де раніше жив Боб Марлі.
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