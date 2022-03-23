Кейт та Вільям прибули на Ямайку: як минув четвертий день королівського туру

Кейт та Вільям прибули на Ямайку: як минув четвертий день королівського туру

Четвертий день Кейт та Вільяма в турі Карибськими країнами був досить насичений.

На Ямайці їх зустрічали урядовці після прибуття до міжнародного аеропорту Нормана Менлі в Кінгстоні.

Тут Вільям та Кетрін проведуть два дні. Заходи включатимуть взаємодію із Силами оборони Ямайки та вшанування оригінальної спадщини Боба Марлі та інших новаторських ямайських музикантів. На публіці герцогиня Кембриджська з'явилася у жовтій сукні від Roksanda.

Кейт та Вільям на Ямайці / Getty Images

Королівська пара перебуває на Ямайці, четвертому за величиною заморському королівстві королеви, щоб відсвяткувати платиновий ювілей королеви Єлизавети II, сама монархиня через свій вік вже давно не може подорожувати, а також 60-річчя незалежності Ямайки від Великої Британії.

Кейт та Вільям / Getty Images

Герцог і герцогиня Кембриджські здійснили поїздку громадою Тренч-Таун в Кінгстоні, на Ямайці. Королівська пара прибула до столиці із триденною зупинкою на острові.

Кейт та Вільям / Getty Images

Кетрін була цього дня у сарафані Willow Hilson Vintage. Фотографи зафіксували її з Вільямом, коли вони грали на барабанах, під час відвідування Музею культурного двору міста Тренч, де раніше жив Боб Марлі.

Кейт та Вільям / Getty Images

Кейт та Вільям / Getty Images

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