Кейт та Вільям пропустять день народження Лілібет – дочки Сассекських

Принц Вільям та герцогиня Кембриджська пропустять перший день народження дочки Меган та Гаррі – Лілібет, хоча вона відсвяткує його у Великій Британії.

Маленька Лілібет Діана святкує день народження 4 червня, у суботу. А Кейт та Вільям цього дня будуть перебувати з візитом в Уельсі. Ця поїздка, зрозуміло, була спланована раніше. Кембриджі мають зустрітися з виконавцями та командою, які беруть участь у спеціальному концерті, присвяченому платиновому ювілею, що відбудеться на території замку у другій половині дня.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, очікується, що дочка герцога та герцогині Сассекських у свій перший день народження зустрінеться зі своєю тезкою, королевою Єлизаветою II, яку у дитинстві також називали Лілібет. Це відбудеться у вихідні, присвячені платиновому ювілею монархині. У Фрогмор-котеджі Меган і Гаррі планують організувати свято для доньки, куди запросять своїх королівських родичів. Раніше повідомлялося, що пара разом з дітьми планує зупинитися в готелі, але пізніше стало відомо, що вони залишаться в особняку Фрогмор, оренду якого продовжили. Також звідти напередодні виїхала сім'я принцеси Євгенії, яка займала особняк за відсутності Сассекських.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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