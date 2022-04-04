Кейт та Вільям розглядають варіант переїзду з Кенсінгтонського палацу: що трапилося

У британській пресі знову заговорили про переїзд Кейт та Вільяма до Віндзора.

Як пише Daily Mail, герцог і герцогиня Кембриджські планують переїхати ближче до монархині до Віндзорського замку вже цього літа. І розглядають варіанти шкіл для своїх трьох дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / Associated Press

Повідомляється, що Кейт та Вільям розглядають приватні будинки після того, як виключили королівські маєтки, зокрема Королівську ложу принца Ендрю та форт Бельведер, колишній будинок короля Едуарда VIII. Кажуть, пара також розглядала котедж Фрогмор, розташований на території Віндзорського замку, де раніше жили принц Гаррі та його дружина Меган, а зараз живе принцеса Євгенія з сім'єю, та котедж Аделаїда, розташований у самому серці домашнього парку у Віндзорі, в якому зараз також мешкають люди.

Кажуть також, що вони шукали школи у Бакінгемширі, Віндзорі та Сурреї, оглянувши школу Ламбрук в Аскоті.

Принц Вільям та герцогиня Кейт / Associated Press

Також читайте Королівський тур Кейт та Вільяма: найзворушливіші моменти

Раніше цього місяця повідомлялося, що королева вирішила зробити Віндзорський замок своїм постійним домом та головною резиденцією. Тобто бувати в Букінгемському палаці в Лондоні монархиня буде все рідше.

Нагадаємо, у серпні 2021 року принц Вільям та герцогиня Кетрін вже розглядали переїзд до Віндзора, оскільки готувалися взяти на себе ще більше обов'язків старших членів королівської родини. Але все ще живуть у Кенсінгтонському палаці і непогано справляються з обов'язками. Чи виявляться чутки правдою цього разу, покаже час.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Читайте також: