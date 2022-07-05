Кейт та Вільям розповіли, чим їхні діти зазвичай зайняті на канікулах

Діти Кейт та Вільяма навіть на канікулах часу даремно не втрачають. Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї з нетерпінням чекають на літо, а їхні батьки роблять все можливе, щоб це літо минуло цікаво і на свіжому повітрі.
Старший син пари – принц Джордж – майбутній король. Його мати Кейт якось обмовилася, що під час літніх канікул одного разу йому дали дуже незвичайну роботу, щоб він міг займатися корисною справою, насолоджуючись перервою в школі в сімейному будинку Анмер Холл у Норфолку.
Під час відвідування козячої ферми в Уельсі з принцом Вільямом Кейт розповіла, як Джордж відповідальний за корм для тварин у їхньому маєтку. А принц Вільям доповнив, що діти беруть участь у роботі ферми в Сандрінгемі, де його власний батько Чарльз працював над перетворенням маєтку на повністю органічне виробництво.
Тож літо у дітей Кембриджських проходить дуже насичено. А ось восени герцог і герцогиня планують переїзд, кажуть, вже знайшли і підхожий будинок у Віндзорі і житимуть неподалік королеви Єлизавети II. Там троє дітей пари вирушать до нової школи.
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