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Кейт та Вільям розповіли, чим їхні діти зазвичай зайняті на канікулах

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Кейт та Вільям розповіли, чим їхні діти зазвичай зайняті на канікулах

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Діти Кейт та Вільяма навіть на канікулах часу даремно не втрачають. Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї з нетерпінням чекають на літо, а їхні батьки роблять все можливе, щоб це літо минуло цікаво і на свіжому повітрі.

Старший син пари – принц Джордж – майбутній король. Його мати Кейт якось обмовилася, що під час літніх канікул одного разу йому дали дуже незвичайну роботу, щоб він міг займатися корисною справою, насолоджуючись перервою в школі в сімейному будинку Анмер Холл у Норфолку.

Кейт та Вільям зі старшими дітьми / © Associated Press
Кейт та Вільям зі старшими дітьми / Фото: Associated Press

Під час відвідування козячої ферми в Уельсі з принцом Вільямом Кейт розповіла, як Джордж відповідальний за корм для тварин у їхньому маєтку. А принц Вільям доповнив, що діти беруть участь у роботі ферми в Сандрінгемі, де його власний батько Чарльз працював над перетворенням маєтку на повністю органічне виробництво.

Тож літо у дітей Кембриджських проходить дуже насичено. А ось восени герцог і герцогиня планують переїзд, кажуть, вже знайшли і підхожий будинок у Віндзорі і житимуть неподалік королеви Єлизавети II. Там троє дітей пари вирушать до нової школи.

Принц Джордж / © Associated Press
Принц Джордж / Фото: Associated Press

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