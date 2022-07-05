Кейт та Вільям розповіли, чим їхні діти зазвичай зайняті на канікулах

Кейт та Вільям розповіли, чим їхні діти зазвичай зайняті на канікулах

Діти Кейт та Вільяма навіть на канікулах часу даремно не втрачають. Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї з нетерпінням чекають на літо, а їхні батьки роблять все можливе, щоб це літо минуло цікаво і на свіжому повітрі.

Старший син пари – принц Джордж – майбутній король. Його мати Кейт якось обмовилася, що під час літніх канікул одного разу йому дали дуже незвичайну роботу, щоб він міг займатися корисною справою, насолоджуючись перервою в школі в сімейному будинку Анмер Холл у Норфолку.

Кейт та Вільям зі старшими дітьми / Фото: Associated Press

Під час відвідування козячої ферми в Уельсі з принцом Вільямом Кейт розповіла, як Джордж відповідальний за корм для тварин у їхньому маєтку. А принц Вільям доповнив, що діти беруть участь у роботі ферми в Сандрінгемі, де його власний батько Чарльз працював над перетворенням маєтку на повністю органічне виробництво.

Тож літо у дітей Кембриджських проходить дуже насичено. А ось восени герцог і герцогиня планують переїзд, кажуть, вже знайшли і підхожий будинок у Віндзорі і житимуть неподалік королеви Єлизавети II. Там троє дітей пари вирушать до нової школи.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

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