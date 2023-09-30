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Кейт та Вільям розповіли про свої улюблені алкогольні напої

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Кейт та Вільям розповіли про свої улюблені алкогольні напої

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Як і багато жителів Великої Британії, принц і принцеса Уельські небайдужі до алкогольних напоїв.

На початку цього року Кейт та Вільям відвідали сімейний індійський ресторан у Беннеттс-Гілл, у Бірмінгемі. Під час візиту у пари запитали про алкогольні уподобання і вони дали несподівану відповідь, пише express.

Вільям відповів, що любить пиво, а Кейт любить келих білого вина. Але вони обидва не байдужі і до чогось міцнішого. Принц Уельський сказав, що любить горілку та коктейль "Камікадзе", який він назвав "тихим, але смертоносним". А Кетрін зізналася, що її улюбленим міцним алкогольним напоєм є текіла.

Принц Вільям / © Getty Images
Принц Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дружина короля Чарльза — королева Камілла — любить червоне вино та джин із тоніком.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
28
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