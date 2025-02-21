Кейт і Вільям Уельські готуються до особливого заходу: палац зробив заяву

Принц і принцеса Уельські, які зараз перебувають у відпустці на Карибах, готуються разом з'явитися на новому публічному заході.

Кенсінгтонський палац підтвердив 20 лютого, що принц і принцеса Уельські відвідають Понтипрідд у Південному Уельсі в середу, 26 лютого.

Кейт і Вільям здійснять поїздку перед Днем святого Давида, національним святом Уельсу, 1 березня, і зустрінуться з членами місцевої спільноти, щоб дізнатися про життя у місті.

Понтипрідд постраждав від сильної повені через шторм Берт і шторм Дарраг у грудні 2024 року, і пара вислухає місцевих жителів, які тоді постраждали.

Принцеса Кейт і принц Вільям зроблять кілька зупинок у своїй поїздці до Уельсу, розпочавши візит на історичному ринку Понтипрідд, щоб зустрітися з місцевими власниками бізнесу та отримати можливість приготувати валлійські торти.

Кейт і Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Потім вони вирушать до громадського саду та лісової зони Meadow Street. Громадський сад був створений 2021 року як безпечне місце для всіх, і королівська родина побачить, як місцеві жителі відновили його до повної величі після того, як у грудні це місце накрила повінь.

Вони також почують про те, чому громадський сад такий важливий для жителів Понтипрідда як місце, яке здатне відновлювати. Раніше Кейт розповідала про те, що додало їй сил після проходження курсу хіміотерапії.

Кейт і Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Уельс – значуще місце для подружжя, яке жило там до і після свого королівського весілля 2011 року, поки Вільям працював льотчиком пошуково-рятувальної служби на базі Королівських ВПС в Англсі. Раніше ми показували, який вигляд мав будинок пари, коли вона жила в Уельсі.

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