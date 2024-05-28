Кейт та Вільям Уельські опублікували заяву у зв'язку з трагічною подією

Принцеса Кейт і принц Вільям віддали данину пам'яті пілоту Королівських ВПС Марку Лонгу, який загинув у вихідні.

Принц і принцеса Уельські поділилися заявою в соцмережі X після того, як британські ВПС підтвердили, що внаслідок трагічної аварії загинув пілот Марк Лонг.

За даними Associated Press та BBC, розбився винищувач Spitfire часів Другої світової війни, який належав Меморіальному польоту битви за Британію (BBMF).

"Неймовірно сумно чути новини сьогодні вдень від британських ВПС Конінгсбі. Наші думки сьогодні ввечері з близькими пілота, Меморіальним рейсом Битви за Британію та всією родиною Королівських ВПС", — написали принцеса Кейт та принц Вільям, підписуючи повідомлення. W&C" (Вільям і Кетрін).

Незважаючи на випадок заголовка цієї новини після RAF Coningsby. Наші думки, що цей день є з pilot's loved ones, битва англійського memoranda flight, і wider RAF family. W&C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 25, 2024

Зазначимо, ескадрений лейтенант Марк Лонг загинув, коли Spitfire, на якому він літав, розбився на полі в Лінкольнширі.

У неділю, 26 травня, капітан групи Королівських ВПС Роббі Ліс, командир авіакрила Display, опублікував офіційну заяву, яка підтверджує, що командир ескадрильї Марк Лонг загинув унаслідок катастрофи.

"З великою скорботою я маю підтвердити смерть командира ескадрильї Марка Лонга", — сказав Ліс у заяві, опублікованій на сайті RAF.

"Марк був пілотом "Тайфуна" тут, у Королівських ВПС Конінгсбі, і останні чотири роки він був пілотом Меморіального рейсу Битви за Британію. Чудовий друг, колега і пристрасний професійний льотчик, нам всім не вистачатиме його", — продовжив він, цитує його слова People. Розслідування трагедії продовжується.

Принц Вільям та принцеса Кейт вже давно мають особливий зв'язок із британськими ВПС. Від 2010 до 2013 рік Вільям літав як пілот пошуково-рятувальної служби Королівських ВПС, що базується в долині Королівських ВПС в Англсі, в Уельсі.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

У серпні 2023 року було оголошено, що принц Уельський став почесним Королівським коммодором авіації Королівських ВПС Веллі, а принцесу Кейт було призначено Королівським почесним коммодором авіації Королівських ВПС Конінгсбі.

Ще 2008 року покійна королева Єлизавета призначила Вільяма почесним комендантом авіації Королівських ВПС у Конінгсбі, перш ніж торік ця роль перейшла до Кейт.

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