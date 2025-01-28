Кейт та Вільям Уельські поділилися зворушливим відео з шанувальниками

Офіс принца та принцеси Уельських поділився зворушливим відео із вчорашньої церемонії пам'яті жертв Голокосту в Лондоні.
Принцеса Уельська Кейт приєдналася до свого чоловіка принца Вільяма на церемонії, присвяченій Дню пам'яті жертв Голокосту, на якій майбутній король виголосив промову і запалив свічку, як символ пам'яті про загиблих.
У Instagram принца та принцеси опублікували відео з пам'ятного заходу, в якому також можна почути слова принца Вільяма з його промови.
"Урочистий момент пам'яті та надії на майбутнє на сьогоднішній службі у День пам'яті жертв Голокосту. Для мене велика честь взяти участь у цьому важливому заході, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Голокості та інших геноцидах", — йдеться у повідомленні палацу.
Ця подія збіглася з візитом короля Чарльза III до Освенцима в Польщі, де монарх відзначив 80-ту річницю звільнення колишнього нацистського концтабору. Він став першим британським монархом, котрий відвідав концентраційний табір.
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