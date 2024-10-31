Кейт та Вільям Уельські святкують Геловін: очевидці зустріли принцесу в магазині костюмів

Протягом багатьох років сім'ю не раз бачили такою, що святкує цей день тим чи іншим чином, а одного разу камера відеоспостереження заскочила Кейт, коли вона дзвонила у двері сусіда в Лондоні, а її діти випрошували солодощі. Це було 2022 року, тоді Кейт тримала в руках сумку, яка, як вважається, була сповнена солодощів.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

2019 році Кейт також була помічена в супермаркеті, де вона купувала костюми на Геловін для своїх дітей у філії Sainsbury's у Кінгс-Лінні.

Одна з покупців розповіла Mirror : "Вона була з Шарлоттою та Джорджем і дивилася вбрання на Геловін, а її охоронець стежив за людьми з телефонами і казав їм, що не можна фотографувати. Я не бачила, що саме вона купила. Кейт запитувала своїх дітей, ким вони збираються стати на Геловін".

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

Плани сім'ї на цей Геловін поки що не підтверджені, принц Вільям та принцеса Кейт, швидше за все, відсвяткують цю подію зі своїми дітьми або з батьками Кейт. Завдяки відео, яким Кейт поділилася у вересні шанувальники вже знають, що вони люблять проводити час у компанії Керол та Майкла Міддлтонів.

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