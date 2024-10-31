Кейт та Вільям Уельські святкують Геловін: очевидці зустріли принцесу в магазині костюмів

У принца та принцеси Уельських є традиція святкувати Геловін всією родиною.
Протягом багатьох років сім'ю не раз бачили такою, що святкує цей день тим чи іншим чином, а одного разу камера відеоспостереження заскочила Кейт, коли вона дзвонила у двері сусіда в Лондоні, а її діти випрошували солодощі. Це було 2022 року, тоді Кейт тримала в руках сумку, яка, як вважається, була сповнена солодощів.
2019 році Кейт також була помічена в супермаркеті, де вона купувала костюми на Геловін для своїх дітей у філії Sainsbury's у Кінгс-Лінні.
Одна з покупців розповіла Mirror : "Вона була з Шарлоттою та Джорджем і дивилася вбрання на Геловін, а її охоронець стежив за людьми з телефонами і казав їм, що не можна фотографувати. Я не бачила, що саме вона купила. Кейт запитувала своїх дітей, ким вони збираються стати на Геловін".
Плани сім'ї на цей Геловін поки що не підтверджені, принц Вільям та принцеса Кейт, швидше за все, відсвяткують цю подію зі своїми дітьми або з батьками Кейт. Завдяки відео, яким Кейт поділилася у вересні шанувальники вже знають, що вони люблять проводити час у компанії Керол та Майкла Міддлтонів.
Читайте також:
- У ліжку з Уельськими: принц Вільям несподівано розсекретив, кого вони з Кейт беруть у свою постіль
- Ви точно цього не знали: п'ять дивацтв принцеси Уельської Кетрін
- Улюблений десерт принцеси Кейт: принц Вільям розповів про вподобання дружини