Кейт та Вільям відвідали службу біля Кенотафа та у Вестмінстерському абатстві

Принц Вільям відвідав сьогодні службу біля Кенотафа у День Анзака, а згодом до нього приєдналася герцогиня Кембриджська на службі у Вестмінстерському абатстві.
День Анзака — це національний день пам'яті Нової Зеландії та Австралії, присвячений солдатам, які загинули у Першій світовій війні. За церемонією спостерігали 40 осіб, зокрема ветерани, військовослужбовці та члени їхніх сімей.
Оркестр Королівської морської піхоти марширував і грав під час церемонії, виконавши три національні гімни - Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.
Принц Вільям поклав вінок від імені королеви Єлизавети II на знак пошани перед службою. Після заходу разом із дружиною Кетрін він відвідав службу поминання у Вестмінстерському абатстві.
Нагадаємо, минулого року церемонія була скорочена через пандемію коронавірусу, але цього року вдалося провести повноцінні заходи.
Герцогиня Кембриджська приїхала на службу в кремовому пальті від Alexander McQueen, яке неодноразово одягала від моменту дебютного виходу в ньому 2015 року. Образ Кейт доповнила головним убором від Джейн Тейлор, сережками, які належали принцесі Діані, рукавичками від Cornelia James, замшевими туфлями-човниками Gianvito Rossi та чорним клатчем.
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