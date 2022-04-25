Кейт та Вільям відвідали службу біля Кенотафа та у Вестмінстерському абатстві

Кейт та Вільям відвідали службу біля Кенотафа та у Вестмінстерському абатстві

Принц Вільям відвідав сьогодні службу біля Кенотафа у День Анзака, а згодом до нього приєдналася герцогиня Кембриджська на службі у Вестмінстерському абатстві.

День Анзака — це національний день пам'яті Нової Зеландії та Австралії, присвячений солдатам, які загинули у Першій світовій війні. За церемонією спостерігали 40 осіб, зокрема ветерани, військовослужбовці та члени їхніх сімей.

Принц Вільям / Associated Press

Оркестр Королівської морської піхоти марширував і грав під час церемонії, виконавши три національні гімни - Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.

Принц Вільям / Associated Press

Принц Вільям поклав вінок від імені королеви Єлизавети II на знак пошани перед службою. Після заходу разом із дружиною Кетрін він відвідав службу поминання у Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, минулого року церемонія була скорочена через пандемію коронавірусу, але цього року вдалося провести повноцінні заходи.

Герцогиня Кетрін та принц Вільям / Getty Images

Герцогиня Кембриджська приїхала на службу в кремовому пальті від Alexander McQueen, яке неодноразово одягала від моменту дебютного виходу в ньому 2015 року. Образ Кейт доповнила головним убором від Джейн Тейлор, сережками, які належали принцесі Діані, рукавичками від Cornelia James, замшевими туфлями-човниками Gianvito Rossi та чорним клатчем.

Герцогиня Кетрін / Getty Images

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