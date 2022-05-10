Кейт та Вільям відвідали відкриття пам'ятника жертвам теракту в Манчестері

Герцог Кембриджський сьогодні встиг побувати на двох важливих заходах одразу.
Він відвідав відкриття державного парламенту разом із батьком принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою, де був присутній від імені королеви.
А пізніше приєднався до своєї дружини герцогині Кембриджської у Манчестері, де вони вшанували пам'ять жертв теракту на Манчестер-Арені 2017 року, взявши участь у відкритті нового меморіалу.
Подружжя зазнімкували біля меморіалу, розташованого поруч із Манчестерським собором. Меморіал було розроблено за підсумками міжнародного конкурсу дизайнерів. У його серці розташоване кільце з ореолом із білого мармуру, на якому вигравірувано бронзою імена загиблих. У камінь вбудовані персоналізовані капсули пам'яті, наповнені спогадами та сувенірами про них, які були надані близькими, пише Daily Mail.
Сьогодні герцогиня Кембриджська була одягнена у сіре пальто від Michael Kors, яке одягала під час туру Австралією 2014 року, а також виходила у ньому 2017 року.
Під час служби принц Вільям вимовив коротку промову, в якій розповів про своє особисте горе – втрату матері принцеси Діани.
"Як людина, яка живе зі своїм горем, я також знаю, що для скорботних найважливіше те, що ті, кого ми втратили, не забуті. Є втіха у спогадах. Їх любили, і вони улюблені. Ось чому такі пам'ятники, як "Поляна світла", такі важливі", — сказав Вільям.
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