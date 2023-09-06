Кейт та Вільям їдуть до Франції: стали відомі подробиці поїздки

Принц і принцеса Уельські на вихідних відвідають чемпіонат світу з регбі у Франції.

Кенсінгтонський палац повідомив, що принц Вільям та його дружина принцеса Кейт відвідають різні заходи. Кетрін візьме участь у матчі групового етапу між Англією та Аргентиною в Марселі 9 вересня, а принц Вільям збирається подивитися, як Уельс зіграє з Фіджі в матчі групового етапу в Бордо 10 вересня. Не відомо, чи відвідуватимуть матчі подружжя разом чи окремо.

Принцеса Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська є покровителькою Футбольної спілки регбі, а Вільям є давнім покровителем Уельської спілки регбі.

Кетрін обожнює цей вид спорту і якось навіть пограла у регбі, взявши участь у тренуванні у місті Мейденгед на початку літа.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Схоже, королівська пара готується обмінятися кількома жартами, як вони роблять це завжди, з нагоди перемоги чи програшу їхніх команд.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що король Чарльз та королева Камілла їдуть до Франції в тур.

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