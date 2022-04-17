Кейт та Вільям з дітьми відвідали великодню службу у Віндзорі

Члени британської королівської сім'ї відвідали великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.
Як і повідомлялося раніше, на великодній службі не була присутня королева Єлизавета II, а ось найближчі її родичі захід відвідали.
Принц Вільям прибув з дружиною герцогинею Кейт та двома старшими дітьми – принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою, з якими пара стала частіше з'являтися на публіці.
Герцогиня Кембриджська була в блакитному пальті з поясом на талії, туфлі та сумку Кейт підібрала до тону основного вбрання та одягла обідок на голову. Принцеса Шарлотта також була у блакитній сукні у дрібний квітковий принт, блакитних колготах, чорному кардигану та балетках. Чоловіки були одягнені в костюми та блакитні сорочки, а також обидвоє були у краватках.
На пасхальній службі були присутні принцеса Йоркська Євгенія, Пітер Філіпс та його дочки — Ісла та Саванна, Зара Тіндалл з чоловіком Майком та донькою Мією, а також графиня Софі Вессекська з чоловіком принцом Едвардом та двома дітьми.
Принц Уельський та герцогиня Корнуольська, які представляли королеву на Королівській службі в четвер у тій самій каплиці, не відвідали службу у великодню неділю.
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