Кейт та Вільям здійснили важливий візит, щоб дізнатися, як британці допомагають українцям

Сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські відвідали лондонську штаб-квартиру Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC), щоб дізнатися більше про їх постійний заклик підтримати людей, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Понад 11 мільйонів людей були змушені залишити свої будинки, рятуючись від війни, зокрема 4 мільйони бігли в інші країни як біженці і 7 мільйонів - внутрішньо переміщені особи.

Благодійні організації DEC та їхні місцеві партнери перебувають в Україні та сусідніх країнах, надаючи їжу, воду, житло та медичну допомогу, пише Hello! Окрім задоволення невідкладних потреб людей, пожертвування на заклик DEC також допоможуть людям, які постраждали від конфлікту, у наступні місяці та роки.

Кейт та Вільям / Getty Images

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Принц Вільям і його дружина Кейт поспілкувалися з Салехом Саїдом, генеральним директором DEC, та Ганною Річардс, директоркою з комунікацій DEC, під час відвідування лондонського штабу з надзвичайних ситуацій. Люди з усіх верств суспільства та з усієї Великої Британії були надзвичайно щедрими, і на заклик вже зібрали понад 280 мільйонів фунтів стерлінгів. У цю суму входять 25 мільйонів фунтів стерлінгів, виділені урядом Великої Британії, а також пожертвування компаній, фондів, закладів мистецтва, громадських груп, шкіл та приватних осіб.

Кейт та Вільям / Getty Images

Королівське подружжя поговорило зі співробітниками організації, які перебувають на місцях в Україні відеозв'язком, щоб дізнатися більше про їхню роботу. 40-річна герцогиня приїхала на зустріч у двобортному блейзері бежевого кольору від Reiss за 285 фунтів стерлінгів, який поєднала з темно-синіми штанами та білою футболкою, а також шкіряними туфлями-човниками на підборах.

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