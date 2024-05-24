Кейт та Вільяма запросили на весілля: стало відомо, чи поїде королівська пара

Принцеса Уельська все ще продовжує лікування від раку і поки що не планує повертатися до роботи.

Але стало відомо, що Кейт та її чоловік Вільям опинилися у списку запрошених гостей на весілля герцога Вестмінстерського, Г'ю Гросвенора та Олівії Генсон у Честерському соборі, яке відбудеться 7 червня.

Втім, джерела стверджують, що її ім'я у списку запрошених не означає, що вона буде присутня на весіллі.

"Вільям і Кейт обидвоє у списку гостей, і ніхто не відхилив її запрошення. Але це може бути тому, що вони розмовляли неофіційно. Багато чого ще не вирішено із сім'єю Уельських", — коментує джерело Express.co.uk.

Кейт та Вільям на церемоніях BAFTA / Фото: Associated Press

Список запрошених гостей було складено ще минулого року, до того як Кейт дізналася про свою хворобу. Але зараз можуть бути внесені зміни, про які просто не буде публічно розголошуватись.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що принц Гаррі, якого також запросили, відхилив своє запрошення на весілля герцога Вестмінстерського після того, як дізнався, що його брат Вільям теж буде там.

Г'ю Гросвенор довгий час вважався найзавиднішим холостяком Великої Британії і успадкував свій титул і маєток Гросвенор 2016 року після смерті батька. За даними The Times, йому лише 33 роки, і він є найбагатшою людиною у Великій Британії у віці до 35 років зі статком 9,8 мільярда фунтів стерлінгів. Його майбутня дружина Олівія Генсон, якій 31 рік, навчалася в коледжі Мальборо, як і принцеса Уельська, і має аристократичне походження.

Г'ю Гросвенор, герцог Вестмінстерський / Фото: Getty Images

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