Кейт танцює: відео з принцесою Уельською завірусилося у соцмережах

Принцеса Уельська не втрачає нагоди потанцювати, коли з'являється така можливість.

Кейт багато подорожує світом виконуючи свої королівські обов'язки. І багато, де їй вдається потанцювати. Ці кадри потрапляють у пресу, а шанувальники зібрали такі моменти в один ролик та опублікували в Instagram-акаунті KateMiddleton_Turkey.

Відео починається з непомітного кроку Кейт до королеви Данії Маргрети під час візиту до Копенгагену у лютому 2022 року. Британська королівська особа непомітно наблизилася до монархині, щоб створити найкращий знімок під час фотоколу в замку Амалієнборг.

В іншому відео видно, як Кейт виконує традиційний танець із місцевими жінками у Тувалі під час туру з принцом Вільямом на честь Діамантового ювілею королеви Єлизавети 2012 року.

Також Кетрін, будучи вагітною, станцювала з ведмедем Паддінгтоном на Станції Паддінгтон 2017 року.

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